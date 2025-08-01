Colorado State University
Colorado State researchers maintain prediction for slightly above-average 2025 Atlantic hurricane seasonColorado State University hurricane researchers are maintaining their forecast for a slightly above-average 2025 Atlantic hurricane season, citing an above-average tropical Atlantic Ocean and Caribbean Sea surface temperatures as a primary factor for their prediction of eight hurricanes this year.
