Major Hurricane Isaias inches closer to the Gulf Coast, Friday evening landfall forecast

(Versión en español abajo)

Hurricane Isaias is tracking north toward the Gulf Coast, with landfall possible along the western Florida Panhandle Friday evening as a major Category 3 hurricane. The storm could fluctuate between Category 2 and Category 3 intensity before reaching shore. Although Isaias will weaken inland, damaging winds, tornadoes, heavy rainfall, and flash flooding could continue through the weekend, with some impacts lasting into early next week.

NHC Track 2 p.m. Oct 9th, 2026 of Category 3 Hurricane Isaias.

Strongest winds could extend far inland

Increasing wind shear will concentrate Isaias's strongest winds and thunderstorms east of its center, particularly across the Florida Panhandle, southern Alabama, and southwestern Georgia. The most destructive winds are expected near the eastern eyewall. West of the center, offshore winds could temporarily lower coastal water levels, producing a negative storm surge. However, water levels could rise rapidly as the storm moves inland and winds shift.

As Isaias moves north, its expanding wind field could bring prolonged damaging gusts across the Southeast, lower Tennessee Valley, and southern Appalachians. Gusts exceeding 60 mph are possible Saturday across inland Alabama and the mountains of northern Georgia, eastern Tennessee, and western North Carolina, potentially causing widespread tree damage and power outages.

Tornado threat increases Friday afternoon

Isaias's outer rainbands could produce tornadoes as strong wind shear creates favorable conditions for rotating thunderstorms. Southerly surface winds combined with west-southwesterly winds aloft will enhance this threat.

Tornado risk will increase across the Florida Panhandle Friday afternoon, spreading into southeastern Alabama and southwestern Georgia Friday evening and overnight. The threat could persist through early Saturday afternoon as Isaias moves inland, including across portions of the Florida Panhandle and Georgia.

Tornado watch in effect for the Florida Panhandle until 9 p.m. Friday, Oct. 9, 2026.

The Storm Prediction Center has issued a tornado watch Friday through at least Friday at 9 p.m. evening across much of the Florida Panhandle, southeastern Alabama, and southern Georgia.

The Storm Prediction Center indicates tornado winds could reach 85–110 mph, primarily EF1 intensity, with the strongest potentially reaching EF2 strength and causing moderate to considerable damage.

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Up to 15 inches of rain could cause significant flooding

The Weather Prediction Center has issued a Moderate Risk of excessive rainfall across much of the Florida Panhandle, southern Alabama, and extreme southwestern Georgia, indicating at least a 40% chance of flash flooding within 25 miles of a given location.

Rainfall totals could reach 15 inches, particularly along the Interstate 10 corridor between Tallahassee and Mobile, increasing the risk of significant flash flooding.

Elsewhere across the Southeast, a Slight Risk indicates at least a 15% chance of flash flooding within 25 miles of a given location. Rainfall totals of 2–4 inches, with isolated amounts up to 5 inches, are possible farther inland. Flooding threats could continue through Monday morning.

Heavy rainfall forecast for the Florida Panhandle through the Southeast.

Dangerous storm surge along the Florida Panhandle

Life-threatening coastal flooding could develop Friday afternoon and evening, particularly along exposed shorelines and low-lying communities.

Storm surge inundation could reach 6–9 feet above normally dry ground from the Alabama–Florida border eastward to Grayton Beach. Farther east, from Indian Pass into parts of Florida's Big Bend, inundation could reach 4–6 feet, with water levels potentially approaching 5 feet in some areas.

Forecast peak Isaias´ storm surge

The Florida Panhandle and Alabama coast have experienced four major hurricane events since 2000: Category 5 Michael (2018), Category 3 Ivan (2004), Category 3 Dennis (2005), and Category 2 Sally (2020).

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(Version in Spanish)

Huracán Isaias amenaza la costa norte del Golfo como un huracán de categoría 3. El huracán Isaias avanza hacia el norte, rumbo a la costa del Golfo, y podría tocar tierra en el oeste del Panhandle de Florida el viernes por la noche como un poderoso huracán de categoría 3. Se espera que su intensidad fluctúe entre las categorías 2 y 3 antes de llegar a la costa.

Aunque Isaias se debilitará al avanzar tierra adentro, los vientos destructivos, tornados, lluvias intensas e inundaciones repentinas podrían continuar durante el fin de semana, con algunos impactos prolongándose hasta principios de la próxima semana.

Trayectoria del huracán Isaias, categoría 3, a las 2 p. m. del 9 de octubre de 2026.

Los vientos más fuertes podrían extenderse lejos de la costa

El aumento de la cizalladura del viento concentrará los vientos más intensos y las tormentas eléctricas de Isaias al este de su centro, especialmente sobre el Panhandle de Florida, el sur de Alabama y el suroeste de Georgia. Los daños más severos por el viento se esperan cerca de la pared oriental del ojo del huracán.

Al oeste del centro, los vientos que soplan desde tierra hacia el mar podrían reducir temporalmente el nivel del agua en la costa, provocando una marejada negativa. Sin embargo, el nivel del agua podría aumentar rápidamente a medida que el huracán avance tierra adentro y cambie la dirección de los vientos.

A medida que Isaias avance hacia el norte, su campo de vientos en expansión podría provocar ráfagas fuertes y prolongadas en el sureste de Estados Unidos, en el valle bajo del río Tennessee y en el sur de los Apalaches.

El sábado podrían registrarse ráfagas de viento superiores a 60 mph (97 km/h) en el interior de Alabama y en las zonas montañosas del norte de Georgia, el este de Tennessee y el oeste de Carolina del Norte, lo que podría causar la caída generalizada de árboles y cortes de electricidad.

La amenaza de tornados aumentará el viernes por la tarde

Las bandas exteriores de lluvia de Isaias podrían producir tornados, ya que la fuerte cizalladura del viento favorecerá la formación de tormentas eléctricas con rotación. Los vientos del sur cerca de la superficie, combinados con vientos del oeste-suroeste en niveles más altos de la atmósfera, intensificarán esta amenaza.

El riesgo de tornados aumentará en el Panhandle de Florida durante la tarde del viernes y se extenderá hacia el sureste de Alabama y el suroeste de Georgia durante la noche y la madrugada.

La amenaza podría continuar hasta las primeras horas de la tarde del sábado, mientras Isaias avanza tierra adentro, incluyendo sectores del Panhandle de Florida y Georgia.

Vigilancia de tornados vigente para el Panhandle de Florida hasta las 9 p. m. del viernes 9 de octubre de 2026.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha emitido una vigilancia de tornados para gran parte del Panhandle de Florida, el sureste de Alabama y el sur de Georgia, vigente al menos hasta las 9 p. m. del viernes.

Según el SPC, los tornados podrían alcanzar vientos de entre 85 y 110 mph (137–177 km/h), principalmente de intensidad EF1, aunque los más fuertes podrían alcanzar la categoría EF2 y provocar daños de moderados a considerables.

Llegada del huracán Isaias a tierra el viernes por la noche, con intensas bandas de lluvia persistentes sobre el Panhandle de Florida.

Hasta 15 pulgadas de lluvia podrían provocar inundaciones significativas

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) ha establecido un riesgo moderado de lluvias excesivas para gran parte del Panhandle de Florida, el sur de Alabama y el extremo suroeste de Georgia. Esto indica una probabilidad de al menos el 40 % de inundaciones repentinas dentro de un radio de 25 millas (40 km) de cualquier punto.

Las acumulaciones de lluvia podrían alcanzar 15 pulgadas (381 mm), especialmente a lo largo del corredor de la Interestatal 10, entre Tallahassee y Mobile, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas significativas.

En otras zonas del sureste de Estados Unidos, se mantiene un riesgo leve de lluvias excesivas, lo que representa una probabilidad de al menos el 15 % de inundaciones repentinas dentro de un radio de 25 millas (40 km).

Más hacia el interior, se esperan acumulaciones de 2 a 4 pulgadas (51–102 mm), con cantidades aisladas de hasta 5 pulgadas (127 mm). La amenaza de inundaciones podría continuar hasta la mañana del lunes.

Pronóstico de lluvias intensas para el Panhandle de Florida y el sureste de Estados Unidos.

Peligrosa marejada ciclónica en el Panhandle de Florida

Las inundaciones costeras podrían poner en peligro la vida durante la tarde y noche del viernes, especialmente en zonas costeras expuestas y comunidades de baja elevación.

La inundación por marejada ciclónica podría alcanzar entre 6 y 9 pies (1,8–2,7 metros) sobre terrenos normalmente secos desde la frontera entre Alabama y Florida hacia el este, hasta Grayton Beach.

Más al este, desde Indian Pass hasta sectores de la región de Big Bend de Florida, la inundación podría alcanzar entre 4 y 6 pies (1,2–1,8 metros), con niveles de agua que podrían acercarse a 5 pies (1,5 metros) en algunas zonas.

Pronóstico de la altura máxima de la marejada ciclónica del huracán Isaias.

La costa del Panhandle de Florida y Alabama ha experimentado cuatro huracanes importantes desde el año 2000: Michael, de categoría 5 (2018); Ivan, de categoría 3 (2004); Dennis, de categoría 3 (2005); y Sally, de categoría 2 (2020).

